لامبارد يعلن غياب كانتي عن مباراة تشيلسي ونورويتش سيتي

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، نبأ غير سار لجماهير البلوز، قبل مباراة نورويتش سيتي، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.

وقال لامبارد خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة تشيلسي ونورويتش سيتي: “نجولو كانتي يعاني من إصابة في الكاحل، وسيتم تقييم حالته قبل لقاء نورويتش. هناك شك في إمكانية مشاركته”.

وأضاف: “أتمنى أن يكون أنطونيو روديجير في حالة جيدة، ويصبح لائقًا للمشاركة في المباريات خلال الأسبوع المقبل”، وتابع: “هودسون أودوي؟ إنه لاعب مُبشر للغاية. أتمنى أن يكون متاحًا معنا في الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة”.

وواصل مدرب تشيلسي تصريحاته قائلًا: “أنا سعيد بالفريق والمجموعة التي لدي الآن، ولذلك لا أتوقع أن نستغني عن المزيد من اللاعبين قبل نهاية شهر أغسطس الجاري”.

وتابع: “أعرف فريق نورويتش سيتي جيدًا منذ العام الماضي، كما أنني على دراية بنقاط القوة لديهم. لقد أعجبني أسلوبهم في اللعب هذا الموسم، أتوقع أن يواجهنا بأسلوب هجومي، ويجب أن أشيد بمدربهم دانييل فارك وأسلوبه في كرة القدم”.

واختتم لامبارد تصريحاته قائلًا: “إننا بحاجة إلى أن نكون أكثر حسمًا أمام المرمى في المباريات، ولكنني سعيد إلى حد ما بالطريقة التي نهاجم بها، وأتوقع تسجيل المزيد من الأهداف عن طريق جيرو وأبراهام وباتشواي”.