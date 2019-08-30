لبنان: لم يتم إبلاغنا بأن ناقلة النفط الإيرانية تتوجه إلى سواحلنا

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نفت لبنان علمها بتوجه ناقلة النفط الإيرانية إلى سواحلها بعدما أغلقت في وجهها الموانئ الدولية.

وقال وزير المالية اللبناني على حسين خليل: لم يتم إبلاغنا بأن ناقلة النفط الإيرانية تتوجه إلى سواحلنا.

وكان وزير الخارجية التركي أعلن أن الناقلة أدريان داريا “جريس 1 سابقاً” تتجه إلى لبنان وليس إلى تركيا.

وكانت سلطات جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية جريس 1 بعدما تعهدت طهران أنها لن تتجه إلى سوريا.

وغيرت إيران اسم السفينة جريس 1 التي كانت تحمل علم بنما إلى أدريان داريا ورفعت عليها العلم الإيراني ثم أبحرت إلى اليونان ولا تزال تبحث عن وجهة ترسو فيها.

وتم القبض على السفينة في جبل طارق بعدما اشتبهت السلطات في أنها تتجه إلى سوريا لخرق العقوبات الأوروبية على نظام بشار.