لقب آخر ينتظره Liverpool fc لحصده للمرة الأولى

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي Liverpool fc الإنجليزي في الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي بالأمس على حساب نادي تشيلسي الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية.

وضمن نادي Liverpool fc الحصول على اللقب الرابع له في بطولة السوبر الأوروبي، كما أضاف اللقب الثامن للأندية الإنجليزية في السوبر الأوروبي.

ويسعى نادي Liverpool fc في شهر ديسمبر المقبل للفوز ببطولة كأس العالم للأندية التي تُقام في دولة قطر، للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يسبق لـ Liverpool fc الفوز ببطولة كأس العالم للأندية، حيث شارك النادي الإنجليزي في مونديال الأندية في مناسبة واحدة فقط وكانت في عام 2005 في اليابان، ووقتها احتل Liverpool fc المركز الثاني في البطولة خلف نادي ساو باولو البرازيلي بطل المسابقة.

ويُذكر أن Liverpool fc سيقاتل كذلك في الموسم الجاري، وتحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، وذلك من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي والغائب عن الريدز منذ موسم 1989-1990.

وشهدت مباراة Liverpool fc وتشيلسي بالأمس في بطولة السوبر الأوروبي، غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر بسبب الإصابة، ولكن الحارس الإسباني أدريان حارس الريدز نجح في التألق بصورة لافتة للنظر وكان سببًا رئيسيًا في فوز Liverpool fc بلقب السوبر الأوروبي.

وكانت مباراة Liverpool fc وتشيلسي أُقيمت على ملعب فودافون أرينا معقل نادي بيشكتاش التركي في مدينة إسطنبول التركية.

وتُعد الأراضي التركية بمثابة فأل حسن لفريق Liverpool fc في حال تم إقامة أي نهائي أوروبي يتواجد فيه ليفربول، حيث نجح الريدز في عام 2005 في نيل لقب دوري أبطال أوروبا على حساب الميلان الإيطالي في مدينة إسطنبول، كما نال Liverpool fc بالأمس لقب السوبر الأوروبي من الأراضي التركية.

تمكّن Liverpool fc من الفوز بلقب السوبر الأوروبي بعد تسجيل خمس ركلات ترجيح، مقابل تسجيل تشيلسي لأربع ركلات وإهدار ركلة واحدة قام الحارس أدريان بصدها.