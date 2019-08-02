لقب عميد الأندية السعودية يُثير الجدل مجددًا

المواطن - محمد سمعه

أثار الناقد الرياضي عبدالرحمن السماري الجدل مجددًا حول النادي السعودي، والذي يستحق لقب عميد الأندية السعودية خلال الفترة الحالية.

وقال عبدالرحمن السماري: النادي الوحيد في المملكة الذي تنطبق عليه عمادة الأندية السعودية هو النادي الأهلي.

وتابع السماري: وصلت إلينا معلومات مغلوطة وقرأنا كتبًا لا تمت للحقائق بصلة حول هذا الموضوع، ولكن أقولها وعندي حقائق وأدلة تُثبت أن النادي الأهلي هو الأحق بلقب عميد الأندية السعودية.

ويذكر أنه سبق لـ حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السابق أن قال في تصريحات إعلامية: إن نادي الوحدة هو عميد الأندية السعودية، وأضاف بأن الاتحاد نال لقب العمادة بسبب الضغط الإعلامي والجماهيري.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد تم تأسيسه في الرابع من يناير في عام 1927، بينما تم تأسيس النادي الأهلي في عام 1937، وتم تأسيس نادي الوحدة في عام 1945.