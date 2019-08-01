لقطات من انطلاق رالي عسير 2019
بمشاركة 45 سائقًا

لقطات من انطلاق رالي عسير 2019

2019/08/01
الساعة 8:48 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حسن عسيري - أبها

انطلق مساء أمس الأربعاء، حفل تدشين ⁧‫رالي عسير‬⁩ 2019 وذلك بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ووكيل إمارة عسير محمد بن ناصر بن لبدة.

وانطلق الرالي في حديقة المشهد بأبها بمشاركة 45 سائقًا، فيما شهد الحفل حضورًا كبيرًا من العائلات والشباب للاستمتاع بهذه الرياضة.

وتحدث الكابتن عائض بن جهيم سائق رالي الوحيد بمنطقة عسير في تصريحات إلى “المواطن” عن مشاركته في رالي عسير 2019، مقدمًا الشكر للأمير تركي بن طلال أمير عسير لإتاحة الفرصة في استضافة الرالي بالمنطقة، وكذلك للاتحاد السعودي لإقامة الفعالية بمنطقة عسير، لأن هذا يعتبر حدثاً له قيمة في المنطقة.




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