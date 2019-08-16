لماذا رفض ماجواير الانتقال لـ مانشستر سيتي؟

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فشل في إقناع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير بالالتحاق لصفوفه، قبل الانضمام لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية أن مانشستر سيتي عرض راتبًا أسبوعيًا قدره 278 ألف جنيه إسترليني لإقناع ماجواير بالانضمام لكتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لكن مدافع ليستر سيتي الإنجليزي السابق رفض عرض مانشستر سيتي.

وأراد ماجواير الانضمام لـ مانشستر يونايتد مهما بلغت إغراءات مانشستر سيتي، وهو ما تحقق بالفعل بانضمام المدافع الإنجليزي لليونايتد في الخامس من أغسطس الجاري.

وتُقدر قيمة انتقال هاري ماجواير لـ مانشستر يونايتد حوالي 80 مليون جنيه إسترليني، ليكون المدافع الإنجليزي هو أغلى مدافع في العالم حاليًا.

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الخامس من أغسطس، عن تعاقده مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي ولمدة ست سنوات.

وسبق هاري ماجواير، خمسة مدافعين نالوا لقب أغلى مدافع في العالم وهم:

الفرنسي بينجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي والذي تم شراؤه من موناكو في صيف 2017 مقابل 50 مليون إسترليني. الفرنسي إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي والذي تم شراؤه من نادي أتلتيك بلباو الإسباني في يناير 2018 مقابل 57 مليون جنيه إسترليني. الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي حيث تم شراؤه من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في ديسمبر من عام 2017. الفرنسي لوكاس هيرنانديز والمنضم من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى بايرن ميونيخ الألماني في صيف 2019 مقابل 69 مليون جنيه إسترليني. الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث انضمّ لليوفي في صيف 2019 قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 70 مليون يورو.