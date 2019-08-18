لهذه الأسباب نصحت وزارة الصحة بالمشي 30 دقيقة يوميًّا

المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة نصيحة هامة بشأن المشي لمدة 30 دقيقة يوميًّا، معددةً فوائد هذا الأمر على صحة الإنسان.

وقالت وزارة الصحة: إن المشي 30 دقيقة يوميًّا يحسن المزاج، كما يحافظ على صحة القلب، ويقي من الأمراض المزمنة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن المشي لمدة 30 دقيقة يساعد على نزول الوزن، وأيضًا يقوي العظام والمفاصل.

جدير بالذكر أن هناك فوائد أخرى للمشي، حيث يساعد على زيادة نشاط الدورة الدموية الناتج عن حرق الأكسجين، كما يؤدي إلى تقوية عضلات الجسم، والجهاز الدوري، ويُساعِد على تهدئة أعصاب الإنسان المتوترة، والتخفيف من ضغوط الحياة اليومية.