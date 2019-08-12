لوسيسكو: مباراة الأهلي مهمة لتأكيد التأهل لدور الـ8

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال على أن مواجهة الأهلي غدًا في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا ستكون غاية في الأهمية.

وتحدث رازفان لوسيسكو في المؤتمر الصحافي لـ مباراة الأهلي والهلال قائلًا: تُعتبر مباراة الغد أمام ضيفنا الأهلي هي الشوط الثاني في طريق التأهل لدور الثمانية.

وتابع لوسيسكو: يحسم عمل المنظومة كاملة نتائج المباريات، وبالتنظيم سنحصل على الحلول دائمًا، ونملك نجومًا لديهم إمكانيات عالية ودوري كمدرب هو البحث عن الحلول لدى بعض اللاعبين.

وأضاف مدرب الهلال: راضون تمام الرضا عما قدمه الفريق في أول مباراة رسمية يخوضها أمام منافس يملك لاعبين متميزين.

انتهت عمليات بيع تذاكر مباراة الهلال والأهلي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الجمعة الماضية، بعد أقل من 24 ساعة فقط على طرحها.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال والأهلي في إياب ثمن النهائي، عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي كالتالي؛ 50 ريالًا الموحدة عائلات A-H، وأفراد، 100 ريال موحدة الواجهة F-D، 150 ريالًا موحدة الواجهة E، وبلغ سعر بلاتينيوم العائلات والأفراد 1200 ريال، وبلاتينيوم أفراد بلس 1500 ريال.

ووصل سعر المنصة الفضية عائلات في مباراة الهلال والأهلي لـ600 ريال، و800 ريال المنصة الذهبية عائلات وأفراد، فيما بلغ سعر المنصة الذهبية أفراد ألف ريال، وذلك حسبما أعلن حساب صلة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

واقترب الزعيم كثيرًا من خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، حيث نجح في حسم مباراة ذهاب ثمن النهائي لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين، ما يُسهل مهمته في مباراة الهلال والأهلي المقبلة.