لوكاكو ينضم لـ إنتر ميلان رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البلجيكي روميلو لوكاكو.

ونشر حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب الفريق الجديد لوكاكو وهو يرتدي قميص النيراتزوري.

وأوضح نادي إنتر ميلان أن لوكاكو وقع على عقد انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو عام 2024، ولكنه لم يكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وقال لوكاكو في تصريحه لموقع إنتر ميلان الإيطالي الرسمي: “إنتر ميلان هو النادي الوحيد الذي أردت الانضمام إليه، أنا هنا كي أعيد النيراتزوري إلى القمة من جديد”.

وأشارت تقارير صحافية إيطالية إلى أن لوكاكو انضم إلى صفوف إنتر ميلان، مقابل 65 مليون يورو و10 ملايين يورو كمكافآت.