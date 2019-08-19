لوكاكو يُقنع نجم اليونايتد بالانتقال لـ إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية إنجليزية: إن البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، يُحاول إقناع التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد بالانضمام لصفوف الإنتر، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

ويُعاني أليكسيس سانشيز بسبب عدم قدرته على التألق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، منذ الانضمام للشياطين الحمر في يناير من عام 2018 قادمًا من أرسنال الإنجليزي.

وقالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية: إن روميلو لوكاكو يحاول إقناع سانشيز بالانتقال للإنتر والسير على خطاه، حيث رحل لوكاكو عن اليونايتد وانضم للإنتر مؤخرًا في الميركاتو الصيفي.

ويرغب اللاعب أليكسيس سانشيز في الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

شارك سانشيز في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي مع اليونايتد وتمكن فقط من إحراز 3 أهداف في البريميرليج مع الشياطين الحمر.

ويستعدّ اليونايتد لتوقيع مخالصة مالية مع سانشيز ثم فسخ العقد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.