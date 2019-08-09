لوم ونصيحتان لـ ياسر المسحل

المواطن - محمد سمعه

وجّه الناقد الرياضي فيصل الجفن نصيحتين إلى ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتحدث فيصل الجفن قائلًا: حقيقة أرغب في لوم وتوجيه نصيحة إلى ياسر المسحل، هو قال بأن هارون كمارا قادر على اللعب مع نادي الاتحاد آسيويًّا وهو في فئة المواليد، ثم قرر الاتحاد استبعاد اللاعب، كيف يتحدث مسؤول مثل ياسر المسحل عن أمر لا يعرف مدى قانونيته، هو كمسؤول يجب عليه أن يعرف القرار الصحيح ثم يُخبر به نادي الاتحاد لتنفيذه دون مشاكل.

وتابع فيصل الجفن: يجب ألا يبدأ الدوري إلا و”ياسر المسحل” منتهٍ من كل لجان الاتحاد السعودي وإلا سيكون مثله مثل السابقين في اتحاد القدم.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، في وقت سابق، إجراء بعض التعديلات قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020.

وكان اتحاد القدم قرر في اجتماعه الأول وضع مسألة تحديد موعد مباريات الدوري السعودي للمحترفين في يد رابطة دوري المحترفين.

وكان الموسم الماضي شهد اعتراض معظم رؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين على تأجيل المباريات والأخطاء التحكيمية؛ مما جعل البعض يقول بأنه لا يُوجد مبدأ تكافؤ الفرص.

وبسبب كثرة البطولات والتي شارك فيها الهلال والنصر والأهلي في الموسم الماضي، كانت لجنة المسابقات في اتحاد القدم قررت إقامة الجولتين الـ29 والـ30 من دوري المحترفين في الموسم الماضي بشهر رمضان المبارك في العام الجاري، حيث تسبب هذا الأمر في امتداد الموسم وإرهاق البعض.

ويأتي حديث نعيم البكر متفقًا مع تصريحات فهد المدلج رئيس الفيصلي، والتي قالها في شهر فبراير الماضي، حيث طلب من اتحاد القدم تحويل لجنة المسابقات من إشراف اتحاد القدم إلى إشراف الرابطة؛ وذلك لرفع الحرج عن الاتحاد السعودي.