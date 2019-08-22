لويز كان الخيار الثالث لـ أرسنال في سوق الانتقالات

المواطن - محمد سمعه

فكر نادي أرسنال الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري في التعاقد مع مدافعين آخرين، قبل التحرك وضم البرازيلي دافيد لويز في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان أرسنال أعلن في الثامن من أغسطس الجاري عن تعاقده مع البرازيلي دافيد لويز قادمًا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقالت صحيفة التليجراف الإنجليزية، إن أرسنال كان يريد ضم الإيطالي دانييلي روجاني لاعب يوفنتوس الإيطالي أو التعاقد مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع نادي لايبزيج الألماني.

وبعدما عجز أرسنال عن ضم المدافعينِ الاثنينِ، اضطر الجانرز لضم دافيد لويز في الساعات الأخيرة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا قبل يوم التاسع من أغسطس.

وسبق لـ دافيد لويز اللعب في صفوف بنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، كما شارك مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم عام 2014 والتي أُقيمت في البرازيل.

ويُذكر أن دافيد لويز فاز بلقب الدوري الأوروبي مع نادي تشيلسي في مايو الماضي على حساب أرسنال في المباراة التي أُقيمت في دولة أذربيجان.

جدير بالذكر أن نادي أرسنال، كان تعاقد مع اللاعب الإسباني داني سيبايوس على سبيل الإعارة من نادي ريال مدريد الإسباني.