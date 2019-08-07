لويس خيمينيز يبدد مخاوف الاتحاديين

المواطن - محمد سمعه

تألّق التشيلي لويس خيمينيز خلال مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان الإيراني، ليخطف الأنظار في مواجهته الأولى بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالعميد.

وقبل إقامة مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان، شعرت جماهير نادي الاتحاد بالقلق؛ وذلك بعد تعاقد إدارة أنمار الحائلي مع اللاعب التشيلي لويس خيمينيز صاحب الـ35 عامًا من نادي بالستينو التشيلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعربت فئات من جماهير الاتحاد عن قلقها بسبب تواجد بعض العناصر في الفريق الأول فوق سن الـ30.

تمكّن لويس خيمينيز من الرد على مخاوف الجمهور الاتحادي، بإحراز الهدف الأول لـ الاتحاد في شباك نادي ذوب آهن أصفهان، بعدما افتتح النادي الإيراني التسجيل عن طريق جاسم حيدرفار من ركلة حرة مميزة في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وأشاد المدرب الوطني سلطان خميس، بمستوى لويس خيمينيز في مباراة الاتحاد وذوب آهن الإيراني، وقال: “يمتلك خيمينيز لمسات جيدة كظهور أول له، رغم أن هناك عناصر جديدة تحتاج لبعض الوقت من أجل الانسجام”.

وكان الاتحاد أعلن في يوم واحد عن تعاقده مع لويس خيمينيز ومع الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو من صفوف نادي سانتوس البرازيلي.