لويس سواريز يختار ناديه القادم بعد مغادرة برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني، يُفكر في مغادرة البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، أن لويس سواريز يُفكر في الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي والمملوك من النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

وربما إذا انضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لـ برشلونة بشكل نهائي فسيرحل لويس سواريز عن البلوجرانا بعد خمس سنوات من التألق مع النادي الإسباني.

من ناحية أخرى، تعرّض نادي برشلونة لصدمة كبيرة، بعدما انتشرت أخبار تُفيد بأن اللاعب لويس سواريز سيغيب عن صفوف البارشا حتى شهر سبتمبر.

وشارك لويس سواريز في مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني التي أُقيمت الجمعة الماضية، ولكنه خرج من المباراة قبل نهاية الشوط الأول متأثرًا بالإصابة.

ومن المتوقع غياب لويس سواريز عن مباريات برشلونة لمدة 14 يومًا، بسبب الإصابة في القدم اليمنى، مما يعني غيابه عن مباراتي ريال بيتيس وأوساسونا في الدوري الإسباني.

سقط نادي برشلونة في فخ الخسارة الجمعة أمام نادي أتلتيك بلباو بهدف دون رد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني، حيث تسببت الخسارة في أزمة لـ برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني.

لم يُتوج نادي برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015.