ليفربول وتشيلسي .. بوليسيتش وجيرو يقودان البلوز

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني فرانك لامبارد عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز في مباراة ليفربول وتشيلسي، التي ستنطلق بعد قليل.

ويحتضن ملعب “فودافون أرينا” في إسطنبول، مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019.

ليفربول وتشيلسي:

وشهد تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز في مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم بنهائي كأس السوبر الأوروبي 2019، مشاركة اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش منذ بداية اللقاء.

وجاء تشكيل البلوز في مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم كالتالي؛ كيبا، إيمرسون، زوما، كريستينسن، أزبيليكويتا، كوفاسيتش، جورجينيو، كانتي، بوليسيتش، جيرو وبيدرو.

وتأمل جماهير البلوز في أن ينجح النجم التاريخي فرانك لامبارد في قيادة الفريق الأول لكرة القدم للتتويج بلقب جديد خلال مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم، ولكن هذه المرة من على مقعد المدير الفني وليس اللاعب.