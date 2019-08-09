ليفربول يفتتح البريميرليج برباعية في نوريتش سيتي

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي ليفربول من تحقيق فوزٍ كبير وعريض على نادي نوريتش سيتي؛ برباعية مقابل هدف، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

بدأت المباراة بضغط هجومي كبير من قبل فريق ليفربول، والذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب جرانت هانلي لاعب نوريتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة.

وواصل نادي ليفربول تألقه الهجومي في الشوط الأول، حتى تمكن اللاعب المصري محمد صلاح من إحراز الهدف الثاني للريدز بعد تمريرة متقنة من روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة الـ20.

وأضاف اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك، الهدف الثالث لليفربول بالدقيقة التاسعة والعشرين.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق، تمكن البلجيكي ديفوك أوريجي من تسجيل الهدف الرابع لليفربول لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز برباعية دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثّف نادي نوريتش سيتي من هجماته، من أجل إحراز الهدف الأول له، وتمكن اللاعب تيمو بوكي من إحراز الهدف الوحيد لنوريتش سيتي بالدقيقة الخامسة والستين.

نجح ليفربول في الحصول على أول ثلاث نقاط له في الدوري الإنجليزي، خاصة أن الريدز يأمل في المنافسة على اللقب والغائب عنه منذ 30 عامًا.