ليفربول يُعرقل صفقة لوفرين

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي روما الإيطالي للتعاقد مع مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، ديان لوفرين قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

وأكدت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن صفقة انتقال ديان لوفرين إلى صفوف نادي روما مُهدّدة بالفشل، بعدما حاول ليفربول رفع مطالبه في اللحظات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن روما وليفربول توصّلا إلى اتفاق حول انتقال لوفرين إلى الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء، مقابل 18 مليون يورو، وهي القيمة الإجمالية للصفقة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى نادي ليفربول حاول رفع قيمة انتقال لوفرين لصفوف روما، حيث طالب بزيادة مليون يورو أخرى، للموافقة على رحيل اللاعب.