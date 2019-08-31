ليوناردو يبتعد عن ثلاثي الدوري السعودي وينضم لـ شباب الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي عن تعاقده مع البرازيلي ليوناردو دي سوزا كصفقة انتقال حر، وذلك بعد فسخ تعاقده مع نادي الوحدة الإماراتي.

وكانت أندية الهلال والأهلي والنصر قد اهتمت بضم ليوناردو دي سوزا وإعادته لـ الدوري السعودي مجددًا، لكن نادي شباب الأهلي دبي حسم الصفقة لصالحه.

وأعلن نادي الوحدة الإماراتي يوم 21 أغسطس الجاري عن رحيل نجمه البرازيلي ليوناردو دي سوزا بالتراضي، وذلك بعد فسخ عقده.

وكان ليوناردو دي سوزا انضم لفريق الوحدة الإماراتي في عام 2018 قادمًا من النادي الأهلي.

وشارك ليوناردو دي سوزا، أمام نادي النصر في مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، حيث نجح العالمي في العبور لدور الثمانية، ليواجه فريق السد القطري.