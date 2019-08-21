مأدبة عشاء في الوحدة استعدادًا لمواجهة الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

أقام رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، سلطان أزهر، والمشرف العام على كرة القدم، توفيق التونسي، مأدبة عشاء للاعبي الفريق الأول.

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مأدبة العشاء التي أُقيمت، مساء الأربعاء، بعد نهاية التدريب المغلق للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لمواجهة الاتفاق.

وأكد سلطان أزهر للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، وقوف مجلس الإدارة خلفهم لتقديم موسم يليق باسم فرسان مكة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نظيره الاتفاق، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.