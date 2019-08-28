مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 8171.17 نقطة

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 114.37 نقطة ليقفل عند مستوى 8171.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 167 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 127 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة السريع, أسمنت المدينة, الوطنية للتعليم, أسمنت أم القرى, وبي سي آي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسواق عبدالله العثيم, سدافكو, معادن, السعودي الفرنسي, إكسترا فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.01% و 4.64% .

فيما كانت أسهم شركات المراكز, الإنماء، أميانتيت, الراجحي, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, المراكز, سابك, الاتصالات، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 3.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3829.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 34 ألف سهم تقاسمتها 122 صفقة.