ماجد عبدالله بعد إصابة حمدالله: بسيطة يا نجم العالمي

المواطن - محمد سمعه

أبدى النجم الكبير ماجد عبدالله أسطورة نادي النصر والكرة السعودية، سعادته وذلك بعد فوز أصفر العاصمة على حساب ضمك بالأمس بثنائية دون رد في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب ماجد عبدالله تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: “الحمد لله، ثلاث نقاط هامة في افتتاح دوري سيدي الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شكرًا لإخواني اللاعبين وللجهاز الفني والإداري، وبإذن الله تتوالى الانتصارات، وشكرًا لجماهير العالمي التي حضرت وننتظر حضوراً أكبر من عشاق العالمي”.

وتابع أسطورة النصر: “حمدًا لله على سلامة النجم عبدالرزاق حمدالله وإن شاء الله بسيطة”.

بعد مباراة النصر وضمك، قالت تقارير إخبارية نقلًا عن صحيفة ” الرياضية” إن التشخيص المبدئي للاعب عبدالرزاق حمدالله أوجد تعرضه لإصابة بالتواء خفيف في المفصل، أما استبدال اللاعب سلطان الغنام الاضطراري فجاء بسبب تعرضه للإنفلونزا مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارته في المباراة.

ويُذكر أن البرازيلي جوليانو سجل الهدف الأول لـ النصر في مباراة النصر وضمك في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول بضربة رأسية متقنة، وأضاف المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الخامسة والأربعين.