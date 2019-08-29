ماجد عبدالله: لم أثق بإدارة النصر السابقة

المواطن - محمد سمعه

فتح النجم ماجد عبدالله أسطورة نادي النصر والمنتخب السعودي، النار على إدارة العالمي السابقة برئاسة سعود آل سويلم.

وتحدث ماجد عبدالله لـ برنامج في المرمى قائلًا: “الإدارة الغير نصراوية لا تحترم اللاعبين القدامى أصحاب التاريخ .. إدارة السويكت الآن نصراوية وتحترمنا”.

وأضاف عبدالله: “الإدارة في الموسم الماضي، لم تكن ميولها نصراوية، وأنا أدعم الإدارة الحالية لأنها نصراوية وأتعامل معها بصدق، أما الإدارة السابقة فكانت غير نصراوية، لذلك لا أتعامل معها”.

وتابع ماجد عبدالله: “أنا أوجه نصائحي للمدرب حتى يتحسن الأداء بشكل أفضل .. الجميعة لاعب له مستقبل كبير وينقصه فقط أشياء بسيطة في الصندوق لذلك قدمت له نصائح، واللاعبون يتقبلون نصائحي لأنهم يرونها في محلها وهذا الأهم بالنسبة لي”.

وواصل أسطورة النصر حديثه قائلًا: “جمهور النصر يعرفني .. أنا أنصح للمصلحة العامة وليس البحث عن المنصب أو منفعة خاصة .. لن أدخل مهاترات مع البعض، وأنا خدمت النصر لمدة 21 عامًا، ويحق لي الحديث وإبداء الرأي، أنا كنت مهاجم في الملعب لكن خارجه مُسالم وأقدم نصائحي لفريقي النصر حتى أراه في أفضل حال”.

وقال ماجد عبدالله: “العاقل سيتقبل كلامي بحسن نية .. أنا أتمنى أن يكون النصر أحسن .. الذي يرى حديثي سلبياً نواياه غير سليمة”.