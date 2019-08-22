ماذا قالت أولى المستفيدات بعد استخراج جواز سفرها؟

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

لا تزال التعديلاتُ التي أضافتها المملكة على قوانين الأحوال المدنية، وعلى رأسها السماح للمرأة باستخراج جواز السفر، مصدر جذب لاهتمام وسائل الإعلام الدولية، والتي سلطت الضوء على حركة استخراج جوازات السفر من قبل السيدات خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت هيفاء أول حالة سلطت عليها وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج أضواءها عليها، خاصة بعدما حصلت، أمس الأربعاء، على أول جواز سفر لسيدة راشدة، لتصبح الآن قادرةً على تحقيق طموحها الذي لطالما أجّلته، والذي يتمثل في دراسة الماجستير وغيرها من البرامج التعليمية التي كانت تستدعي السفر للخارج.

شعور بالتمكين

وقالت الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا: “إنه شعور بالتمكين”، مشيرة إلى أنها باتت قادرةً على الخروج لمتابعة دراستها وبرامج الماجستير.

وكانت هيفاء واحدةً من أوائل النساء السعوديات التي حصلت على جواز سفر دون موافقة أحد أقربائها الذكور، وذلك بعد التعديلات التي أضيفت على قوانين الأحوال المدنية مؤخرًا.

تكيّف المجتمع

وأشارت بلومبرج إلى أن هناك حالة من الترحيب العام بالقرار، وبالأخص لدى السيدات اللاتي أصبحن قادرات على التمتع بالحرية اللازمة التي تجعلهن قادرات على التنقل ومتابعة طموحاتهن.

وأوضحت أن العائلات السعودية تكافح الآن للتكيّف مع الواقع الذي لم يحلم به البعض منهم.

وقالت إحدى السيدات اللاتي حصلن على جواز سفر: “يمكنني أن أذهب إلى مكتب الجوازات وأحصل على جواز سفري دون موافقة وليّ الأمر، والآن أحتاج فقط لأبي للسماح لي بالذهاب إلى مكتب الجوازات”.