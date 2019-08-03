ماذا قالت إيفانكا ترامب عن تعديلات قوانين الأحوال المدنية؟

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعديلات قانون الأحوال المدنية في المملكة، والتي رأت أنها تمثل تقدمًا كبيرًا في البلاد.

وقالت إيفانكا في تغريدة لها عبر تويتر: “يمثل إعلان المملكة عن إصلاحات من شأنها تفكيك نظام الوصاية والسماح للنساء بالحصول على جوازات سفر والسفر والعمل دون الحصول على إذن من قريب ذكر، تقدمًا كبيرًا للمملكة!”.

يذكر أن القرارات الجديدة بتغيير قوانين الوصاية على المرأة حظيت بترحيب شديد على مستوى العالم، لاسيما وأنها تأتي في إطار التغييرات الاجتماعية التي تسعى المملكة من خلالها لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، بما يخدم تحقيق أهداف رؤية 2030 الشاملة للاقتصاد.

وقالت شبكة CNN الأمريكية في تعليقها على القرارات الجديدة، إن السماح للنساء في المملكة بحمل جوازات سفر والذهاب إلى الخارج دون موافقة ولي الأمر، هو تحول في السياسة يمثل تخفيفًا كبيرًا للقيود التي كانت مفروضة على المرأة، بما يعني مزيدًا من المشاركة في المجتمع.