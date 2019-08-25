ماذا قال تشافي عن مباراة النصر والسد القطري؟

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، على صعوبة مباراة النصر والسد القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2019، مشددًا على أنه يسعى لمواصلة التألق في البطولة القارية والتأهل إلى الدور التالي.

مباراة صعبة:

وعلق تشافي على مباراة النصر والسد القطري قائلًا: “سعيد بتواجدي هنا وتنتظرنا مباراة صعبة للغاية أمام العالمي، وهو فريق جيد يمتلك مدرب جيد وأعرفه شخصيًّا ويمتلك أيضًا لاعبين مميزين من محترفين ومحليين، ونحن جاهزون للمنافس”.

وتابع المدرب الإسباني خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النصر والسد القطري الذي عُقد، اليوم الأحد، قائلًا: “لا نعلم ماذا سيحدث غدًا، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل ما لدينا خلال المواجهة الآسيوية”.

واختتم تشافي تصريحاته بشأن مباراة النصر والسد القطري قائلًا: “لم نحاول خداع أحد بإصابات اللاعبين، نام تيهي خارج قائمة الفريق ولم يتواجد معنا في الرياض، وأكرم عفيف تعرض لإصابة ونحاول تجهيزه وسيتضح ذلك في مران اليوم”.

النصر والسد:

ومن المقرر أن يلعب النصر والسد القطري، مساء يوم غد الاثنين، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة النصر والسد القطري؛ لتسهيل مهمته في مواجهة الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا.