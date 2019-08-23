ماذا يفعل الهلال ضد الفرق الصاعدة؟

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أبها، مساء اليوم الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُقدم الهلال أداء مميزًا ضد الفرق الصاعدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث لعب أمامهم 44 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 37 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر 3 مواجهات فقط.

وجاءت هزائم الهلال الثلاث ضد الفرق الصاعدة خلال آخر 11 مواجهة، والتي كان آخرها أمام الفريق الأول بنادي الحزم في الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، حينما هزم الزعيم بنتيجة 2/1.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز بجميع المباريات الافتتاحية الثمان التي لعبها ضد الفرق الصاعدة في البطولة بنتيجة 17/3، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع الدوري السعودي للمحترفين.

المباريات الافتتاحية

ولم يخسر الهلال في الـ11 مباراة الافتتاحية التي لعبها في الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في الفوز 10، متضمنة كلاً من آخر 7 افتتاحيات على التوالي، وتعادل في مواجهة واحدة.