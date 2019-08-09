مارسيلو يكشف حقيقة مفاوضاته مع اليوفي

المواطن - مروة نبيل

كشف الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي مارسيلو حقيقة الأنباء التي كانت تربطه بالانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وسبق أن أكدت تقارير صحافية أن مارسيلو يُرحب بالانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى صفوفه الصيف الماضي.

وعلّق مارسيلو على هذه الأنباء خلال تصريحاته لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، قائلًا: “فكرة ارتداء قميص يوفنتوس لم تكن أبدًا في رأسي، دائمًا أشعر بالارتباط مع ريال مدريد”.

وتابع الظهير البرازيلي تصريحاته قائلًا: “كثيرًا ما كنت ارتبط بالعديد من الأندية الإيطالية، لكن الأمر مجرد شائعات، الحقيقة هي أنني أحب الريال، إنه منزلي وأفضل فريق في العالم”.

وأضاف: “عندما تتعاقد مع ريال مدريد فأنت تعرف أنك تستطيع الفوز بكل شيء، وما فعله النادي في أوروبا على مدار السنوات الأخيرة، سجل صعب يصعُب مطابقته أو التغلب عليه”.

واختتم مارسيلو تصريحاته قائلًا: “الفوز بكل شيء يرجع لمكانة ريال مدريد ومجهود اللاعبين والتواضع الذي كنا نلعب به في كل مباراة، نحن نحترم الخصوم ولا نقلل منهم أبدًا”.