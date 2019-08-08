ماركا تكشف مصير مودريتش مع ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اسم اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بالرحيل عن صفوف النادي الملكي في صيف العام الجاري.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن لوكا مودريتش لن يغادر نادي ريال مدريد في صيف عام 2019، على الرغم من اهتمام ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد معه.

وشددت صحيفة ماركا على أن لوكا مودريتش سعيد بالتواجد في صفوف ريال مدريد ولا يُفكر في ترك النادي الملكي، حيث إنه مستعد وبكل قوة لبدء الموسم الثامن له مع الريال.

وكشف المدير التنفيذي لنادي ميلان الإيطالي، زفونيمير بوبان حقيقة التفاوض مع نجم فريق ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المدير التنفيذي لنادي ميلان خلال تصريحاته لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، أمس الخميس: “قبل 20 يومًا، أعلن مالديني أن مودريتش لن يكون لاعبًا بميلان”.

وأضاف: “لكن الصحافة تواصل الحديث عن صفقة محتملة وتكتب عن هذا بدون أي أساس، أودّ أن أكرر أن أفضل لاعب بالعام الماضي لن يكون لاعبًا لفريقنا في الفترة الحالية”.

واختتم بوبان تصريحاته قائلًا: “أرى أنه سيظل في مدريد، أمر واضح أنه سيكون من الرائع التعاقد معه، وهذه هي الحقيقة الوحيدة”.