مالكوم ينضم إلى زينيت الروسي رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

رحل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا- رسميًّا- عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وأعلن حساب نادي زينيت الروسي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التعاقد مع مالكوم، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن مدة العقد.

وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إلى أن مالكوم رحل عن برشلونة مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع مالكوم قبل عام واحد قادمًا من نادي بوردو الفرنسي مقابل 41 مليون يورو، بعد صراع قوي مع روما.

ولم يحصل مالكوم على فرصة كبيرة مع برشلونة خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وخر من حسابات المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان؛ ما دفعه للرحيل.