مانشستر سيتي بطلًا للدرع الخيرية على حساب ليفربول

المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي منذ قليل بلقب الدرع الخيرية على حساب نادي ليفربول بركلات الجزاء الترجيحية.

وبدأ الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وليفربول بضغط هجومي، من جانب السيتيزن الذين نجحوا في إحراز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة عشرة، عبر اللاعب رحيم سترلينج.

وحاول نادي ليفربول صناعة الفرص الهجومية، وذلك من أجل إحراز هدف التعادل، ولكن دون فائدة لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي ليفربول من محاولاته الهجومية حتى نجح اللاعب الكاميروني جويل ماتيب في إحراز هدف التعادل لـ ليفربول بالدقيقة الثامنة والسبعين.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقان بعد ذلك إلى ركلات الجزاء الترجيحية، والتي ابتسمت لـ مانشستر سيتي بخمسة ركلات مقابل أربع لـ ليفربول.

ويُذكر أن مباراة مانشستر سيتي وليفربول أُقيمت اليوم على ملعب ويمبلي في مدينة لندن البريطانية.

وكان مانشستر سيتي تُوج بـ الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ولقب كأس الرابطة للمحترفين في موسم 2018-2019.