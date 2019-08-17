مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل ضد توتنهام

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي مانشستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي ضد نادي توتنهام هوتسبير بثنائية لكل فريق، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

بدأ الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بشكل مثير، حيث نجح مان سيتي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب رحيم سترلينج في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.

وبعدها بثلاث دقائق، تمكن نادي توتنهام من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الأرجنتيني إيريك لاميلا بطريقة جميلة في الدقيقة الثالثة والعشرين.

ولم ييأس مانشستر سيتي وتمكن من إضافة الهدف الثاني عبر مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بتقدم السيتي بثنائية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، قاتل فريق مانشستر سيتي من أجل إضافة الهدف الثالث ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي من لاعبي توتنهام.

وتمكن توتنهام من إضافة الهدف الثاني وهدف التعادل عبر اللاعب لوكاس مورا في الدقيقة السابعة والخمسين.

ألغى حكم مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، هدفًا ثالثًا للسيتي سجله اللاعب البرازيلي جابرييل خيسوس؛ بسبب خطأ على أحد لاعبي السيتي.

تمكن نادي أرسنال، اليوم، من الفوز على نادي بيرنلي بثنائية مقابل هدف، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، بينما فاز ليفربول على ساوثهامبتون بثنائية مقابل هدف.