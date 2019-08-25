مانشستر سيتي يعبر كمين بورنموث بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي مانشستر سيتي في الفوز على فريق بورنموث بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة الخامسة عشرة، وأضاف اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج، الهدف الثاني للسيتي بالدقيقة الثالثة والأربعين.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، سجل اللاعب هاري ويلسون الهدف الأول لنادي بورنموث بطريقة جميلة.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية، حتى نجح اللاعب سيرخيو أغويرو في إضافة الهدف الثاني له والثالث لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الخامسة والستين.

وانتهت المباراة بفوز مان سيتي بثلاثية مقابل هدف.

ويُذكر أن نادي مانشستر يونايتد كان سقط بالأمس أمام نادي كريستال بالاس بالخسارة بثنائية مقابل هدف، بينما تمكن نادي ليفربول من الفوز على فريق أرسنال بثلاثية مقابل هدف.