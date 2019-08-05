مانشستر يونايتد يرفض خطة ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

رفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خطة ريال مدريد الإسباني وذلك للتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا لاعب الشياطين الحمر.

وكان نادي ريال مدريد عرض 27.4 مليون جنيه إسترليني بجانب التفريط في الكولومبي خاميس رودريغيز لـ مانشستر يونايتد، لكن النادي الإنجليزي رفض هذا العرض.

ويُذكر أن نادي مانشستر يونايتد كان حدد سعر بيع بول بوغبا وهو 150 مليون جنيه إسترليني، كما أن النادي الإنجليزي يثق في بقاء اللاعب الفرنسي في صفوفه للموسم الجديد.

ويرغب ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، في التعاقد مع بول بوغبا بعد ضم البلجيكي إدين هازارد من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في يونيو الماضي.

وظهر البلجيكي إيدين هازارد بعيدًا عن مستواه المعهود مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن أداء هازارد مع ريال مدريد لم يرتقِ حتى الآن إلى مستوى التوقعات منه كصفقة رئيسية في فترة الانتقالات الصيفية، حيث ينتظر الجميع منه صناعة الفارق.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب انخفاض مستوى هازارد قد يعود إلى عامل بدني، حيث ظهر بوزن زائد، الأمر الذي أثر عليه في الانطلاق بالمساحات الخالية والدخول في التحامات هوائية، حيث يحتاج إلى مزيد من العمل على الجانب البدني.