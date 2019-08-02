مانشستر يونايتد يُهدد ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتحرك والتعاقد مع اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسيدخل نادي مانشستر يونايتد في منافسة شرسة مع نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك من أجل التعاقد مع كريستيان إيركسن قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة الـ THE INDEPENDENT الإنجليزية: إن النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، طالب إدارة فريقه بالتحرك والتعاقد مع إيركسن.

وشارك كريستيان إيركسن مع منتخب الدنمارك في كأس العالم صيف 2018 بـ روسيا، ووصل مع توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019.

ويضع نادي مانشستر يونايتد أنظاره كذلك على ضم الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي الإنجليزي.

وكان ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان فكّر في ضم إيركسن، في حال لم ينجح النادي الملكي في ضم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد.