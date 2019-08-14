ماني يُعيد بريق الأفارقة في كأس السوبر الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

خطف السنغالي ساديو ماني الأنظار خلال مباراة كأس السوبر الأوروبي، المقامة الآن بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ونظيره تشيلسي.

كأس السوبر الأوروبي:

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره تشيلسي الآن على ملعب “فودافون أرينا” في مدينة إسطنبول التركية، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019.

ونجح ساديو ماني في تسجيل هدف التعادل في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، ليمنح اللاعبين الأفارقة رقمًا مميزًا في بطولة كأس السوبر الأوروبي بعد غياب لعدة سنوات.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ماني أصبح أول لاعب إفريقي يُحرز هدفًا في كأس السوبر الأوروبي منذ 13 عامًا.

ويُعد المالي فريدريك كانوتيه صاحب آخر هدف جاء عن طريق لاعب إفريقي في كأس السوبر الأوروبي عندما هز شباك برشلونة بقميص إشبيلية، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأندلسي بثلاثة أهداف دون رد.

وأضافت شبكة “أوبتا” أن ماني رفع رصيده من الأهداف بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى 18 هدفًا، في جميع البطولات، خلال عام 2019.