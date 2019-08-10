مان سيتي يفتتح البريميرليج بخماسية في ويست هام

المواطن - محمد سمعه

افتتح نادي مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، بفوز كبير على ويست هام يونايتد بخماسية دون رد في الجولة الأولى للفريقين.

نجح البرازيلي جابرييل جيسوس في إحراز الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة والعشرين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وويست هام بتقدم السيتي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن مانشستر سيتي من إحراز أربعة أهداف عبر كل من رحيم سترلينج هاتريك في الدقائق الـ51 و 75 و 91، بينما سجل اللاعب سيرخيو أغويرو الهدف الخامس في الدقيقة السابعة والثمانين من ركلة جزاء.

وكان مانشستر سيتي تُوج بلقب كأس الدرع الخيرية يوم الأحد الماضي، بالفوز على فريق ليفربول بركلات الجزاء الترجيحية في ملعب ويمبلي.