مان سيتي يُحقق رقمًا استثنائيًّا ضد بورنموث

المواطن - مروة نبيل

تألق لاعبو السيتيزن في مباراة بورنموث ضد مان سيتي التي أُقيمت، الأحد، على ملعب “فيتاليتي” في إطار مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مان سيتي:

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن السيتيزن حقق رقمًا قياسيًّا بعدما حسم مباراة بورنموث ضد مان سيتي لصالحه.

وأوضحت “أوبتا”، أن بورنموث لعب ضد مان سيتي 9 مباريات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتمكن السيتيزن من الفوز فيها جميعًا، وتُعد هذه النسبة هي أفضل رقم قياسي يُحققه أي فريق على حساب آخر في تاريخ منافسات البريميرليج.

بورنموث ضد مان سيتي:

وانتهت مباراة بورنموث ضد مان سيتي في البريميرليج، بفوز السيتيزن بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلهم؛ الأرجنتيني سيرجيو أجويرو هدفين، والإنجليزي رحيم سترلينج هدفًا، وسجل هدف أصحاب الأرض الوحيد هاري ويلسون.

بعد مباراة بورنموث ضد مان سيتي في الجولة الثالثة، رفع السيتيزن رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 4 نقاط فقط.