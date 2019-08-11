مان يونايتد ضد تشيلسي .. البلوز يسقط برباعية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020، بفوز نادي مانشستر يونايتد برباعية دون رد.

وبدأت مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي، بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي مانشستر يونايتد والذين حاولوا إحراز الهدف الأول في المباراة.

وتمكن النجم ماركوس راشفورد من إحراز الهدف الأول لفريق اليونايتد في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي بواسطة ركلة جزاء.

ولم يتمكن نادي تشيلسي من إحراز أي أهداف خلال الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي، واصل نادي مانشستر يونايتد ضغطه الهجومي وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني، حتى تمكن اللاعب أنتوني مارسيال من إضافة الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة الخامسة والستين.

انهار دفاع تشيلسي بالكامل خلال الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي، مما أعطى الفرصة للاعب ماركوس راشفورد لإضافة الهدف الثالث لليونايتد والهدف الثاني له في المباراة بالدقيقة الثامنة والستين.

واختتم اللاعب دانيل جيمس أهداف مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي، بإحرازه الهدف الرابع للشياطين الحمر في الدقيقة الثانية والثمانين.

وقبل إقامة مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي، فاز نادي آرسنال على فريق نيوكاسل بهدف دون رد وفاز نادي توتنهام على فريق أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز ليفربول على فريق نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف.

وكان نادي مانشستر سيتي فاز أمس السبت على فريق ويست هام يونايتد بخماسية نظيفة، قبل إقامة مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي.

وبعد الفوز في مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي، سيواجه نادي مانشستر يونايتد فريق ولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.