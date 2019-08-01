ما هي الشركة البريطانية محط أنظار صندوق الثروة السيادي؟

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أكدت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن هناك خططاً من جانب صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة لضخ أموال في شركة بابيلون هيلث البريطانية الناشئة، مشيرةً إلى أن هناك محادثات متقدمة مع الشركة، مع توقعات أن يؤدي الاستثمار إلى دفع قيمة الشركة إلى ما يزيد عن مليار دولار.

استثمارات جديدة

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات للصحيفة البريطانية، إن المبلغ المحدد للاستثمار غير واضح، لكن يُعتقد أنه يتراوح بين 100 مليون دولار و500 مليون دولار.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أنه يمكن الإعلان عن الاستثمار خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنها ستكون هذه هي المرة الأولى التي يستثمر فيها صندوق الثروة السيادي في شركة ناشئة بمجال التكنولوجيا في المملكة المتحدة.

ما هي شركة بابل؟

بابيلون هيلث، التي تأسست في عام 2013 من قبل رجل الأعمال علي بارسا، تمتلك تطبيقاً يسمح للمستخدمين بالاتصال بالممارسين والعاملين في المجالات الطبية، وذلك للحصول على استشارات في التخصصات المختلفة على مدار الساعة.

ويشتمل التطبيق أيضًا على قدرات متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي يمنح المستخدمين تشخيصًا طبيًا بعد الكشف عن الأعراض التي يعانون منها.

ويتم حاليًا تجربتها من قِبل الخدمة الصحية الوطنية (NHS) في المملكة المتحدة، مع وجود خطط للتوسع في الصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

ولم تعلق الشرطة البريطانية الناشئة على تلك التقارير، وذلك انتظارًا للبت بشكل نهائي في أمر الصفقة التي من المتوقع أن تنقلها إلى مستوى آخر من التطوير حال إتمامها.