ما ينتظره المهاجم السعودي من دوري 2019-2020

المواطن - محمد سمعه

مع انطلاقة الدوري السعودي لموسم 2019-2020 يوم الخميس المقبل، تأمل الجماهير السعودية في رؤية المهاجم المحلي يُنافس بقوة على نيل لقب هداف الدوري.

ومنذ موسم 2013-2014 لم يتمكن أي مهاجم سعودي من خطف لقب هداف الدوري، حيث كان الأخير هو ناصر الشمراني عندما كان لاعبًا لنادي الهلال وتُوج بلقب هداف الدوري بعد إحرازه 21 هدفًا.

وفي آخر خمسة مواسم تُوج المهاجمين الأجانب بلقب هداف الدوري السعودي حيث نال السوري عمر السومة لقب هداف الدوري في موسم 2014-2015 برصيد 22 هدفًا.

وبعد نهاية موسم 2015-2016 تُوج السومة بلقب الهداف بعد تسجيله لـ27 هدفًا، أما في موسم 2016-2017 ففاز به عمر السومة أيضًا برصيد 24 هدفًا.

وبموسم 2017-2018، فاز التشيلي روني فيرنانديز لاعب الفيحاء بلقب الهداف برصيد 13 هدفًا، بينما نال المغربي عبدالرزاق حمدالله لقب هداف الدوري في موسم 2018-2019 برصيد 35 هدفًا.

ويأمل المهاجم السعودي في أن يظهر بقوة في دوري الموسم الجديد أملًا في استعادة لقب الهداف والغائب عن المهاجم المحلي في آخر خمسة مواسم.

ستنطلق مباريات الجولة الأولى يوم 22 أغسطس بمباراتَي النصر وضمك، الأهلي والعدالة في تمام السابعة مساءً والتاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على الترتيب.

وسيُقام ديربي الهلال والنصر في الجولة الثامنة يوم 25 أكتوبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال.

أما كلاسيكو الهلال والاتحاد فسيُقام يوم 21 سبتمبر في الجولة الرابعة في ملعب الجوهرة المشعة.

وسيقام ديربي جدة بين ناديي الأهلي والاتحاد في الأول من نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة على ملعب الجوهرة المشعة.

وتُختتم مباريات الدور الأول من الدوري السعودي يوم 28 ديسمبر المقبل.