مبابي وكافاني يُربكان حسابات سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

أربك الفرنسي كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني حسابات الجهاز الفني لفريق باريس سان جيرمان، بقيادة المدرب توماس توخيل.

وتعرض الثنائي مبابي وكافاني للإصابة خلال مباراة سان جيرمان ضد تولوز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي برباعية دون رد.

وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن مبابي خضع لفحوصات طبية في العاصمة باريس اليوم، وأكدت غيابه عن سان جيرمان لفترة تتراوح ما بين 3 أسابيع إلى شهر، بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيسر.

على الجانب الآخر، أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها كافاني معاناته من إصابة عضلية أعلى الفخذ الأيمن، سيغيب على إثرها لمدة 3 أسابيع.