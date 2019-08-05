مباراة النصر والوحدة .. بداية قوية لتحقيق المُراد

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الاثنين، مباراة النصر والوحدة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.

ويتطلع الفريق الأول النصراوي لاستغلال مباراة النصر والوحدة وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة والتي تُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين المقبل.

ويعلم المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النصر، أن مباراة النصر والوحدة ستكون الانطلاقة الحقيقية للعالمي من أجل المنافسة على اللقب الآسيوي، خاصة أن النصر يُمني النفس بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وستبدأ مباراة النصر والوحدة اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، حيث يأمل النصر في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز.

وقبل إقامة مباراة النصر والوحدة، كان العالمي خاض معسكرًا إعداديًا للموسم الجديد في البرتغال، ولعب أربع مباريات ودية قبل العودة يوم الخميس الماضي إلى أراضي المملكة.

وطالب البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر جماهير العالمي بحضور مباراة النصر والوحدة، مضيفًا أن مشاهدة المباراة عبر التلفاز غير مُجدية.

أما المدرب روي فيتوريا فتحدى جميع المنافسين وقال في المؤتمر الصحافي لـ مباراة النصر والوحدة، إن العالمي درس نقاط القوة والضعف في الوحدة مضيفًا أن النصر هدفه هو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا في العام الجاري.

جدير بالذكر أن اللاعب عبدالعزيز الجبرين، لاعب النصر سيغيب عن مباراة النصر والوحدة بسبب إصابته بتجمعات دموية على الركبة.

وقبل إقامة مباراة النصر والوحدة، جدد اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله عقده مع نادي النصر لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ستُقام مباراة النصر والوحدة في جولة العودة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.