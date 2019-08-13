مباراة الهلال ضد الأهلي تُنذر بالخطورة للراقي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال ضد الأهلي، اليوم، في إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوز الأهلي بهدف دون رد، لكن أزرق العاصمة نجح في التأهل لدور الثمانية.

وقرر المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي، وضع اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الراقي في قائمة الاحتياطي قبل انطلاق مباراة الهلال ضد الأهلي.

الوضع غير مطمئن:

وقال النجم العماني عماد الحوسني لاعب الأهلي والمنتخب العماني السابق: إن غضب عمر السومة من عدم الدفع به في مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، يُنذر بوضع خطير داخل أروقة الفريق الأهلاوي قبل انطلاق الدوري السعودي في موسمه الجديد 2019-2020.

وأوضح عماد الحوسني أنه يشعر بوجود خلاف ما بين عمر السومة والمدرب إيفانكوفيتش مما يؤثر على الراقي خلال المباريات المقبلة، حيث دفع إيفانكوفيتش بالسومة أملًا في إحراز هدف ثانٍ خلال مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم ولكن دون جدوى.

ويذكر أن مباراة الهلال ضد الأهلي كانت أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، بحضور المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

واستفاد أزرق العاصمة من مجموع مباراتي الهلال ضد الأهلي، ليتأهل إلى دور الثمانية ضاربًا موعدًا مع نادي الاتحاد في كلاسيكو جديد لكرة القدم السعودية في البطولة الآسيوية.

وكانت مباراة الهلال ضد الأهلي أُقيمت في السادس من أغسطس الجاري، وانتهت المباراة بفوز الهلال برباعية مقابل هدفين في لقاء أُقيم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وشهدت مباراة الهلال ضد الأهلي مشاركة اللاعب سلمان الفرج للمرة الأولى مع الفريق الهلالي، حيث غاب عن الزعيم لمدة وصلت إلى ثمانية أشهر بسبب الإصابة، حيث كانت آخر مباراة له مع الهلال ضد النصر في الثامن من ديسمبر الماضي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.