مباراة ليفربول ضد أرسنال .. الريدز يُمزق شباك الجانرز بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ليفربول ضد أرسنال- منذ قليل- بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

بدأ الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد أرسنال بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي ليفربول؛ وذلك في محاولة منهم لإحراز الهدف الأول.

وتمكن اللاعب الكاميروني جويل ماتيب من إحراز الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد أرسنال عبر ضربة رأسية متقنة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد أرسنال بتقدم الليفر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد أرسنال، تراجع نادي أرسنال كثيرًا مما أعطى الفرصة لفريق ليفربول لإضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء عبر المصري محمد صلاح في الدقيقة الخمسين.

وبعدها بثماني دقائق، سجل محمد صلاح هدفًا ثالثًا للريدز في مباراة ليفربول ضد أرسنال بمجهود فردي رائع، حيث أخذ الكرة وانطلق بها مراوغًا البرازيلي دافيد لويز ثم وضعها في الزاوية السفلى على يمين حارس أرسنال لتُصبح النتيجة ثلاثية دون رد.

وتمكن الفريق اللندني بعد ذلك من إحراز الهدف الوحيد له في مباراة ليفربول ضد أرسنال عبر لاعبه الأوروغوياني لوكاس توريرا في الدقيقة السادسة والثمانين.

ويذكر أن مباراة ليفربول ضد أرسنال كانت أُقيمت على ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول، حيث بدأت المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.