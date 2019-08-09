متحدث أمن الدولة: الأنظمة كفلت حق الحج للموقوفين أمنيًّا

المواطن - مكة المكرمة

أكد المتحدث الرسمي لأمن الدولة، اللواء المهندس بسام عطية، أن أنظمة الدولة والأنظمة الحقوقية كفلت حق الموقوفين أمنيًّا، ومنها الحج.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ردًّا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحج: إن المرحلة الأولى لوصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى اكتملت.

وتابع: نسأل الله ألا نواجه أي طارئ، ومسؤولياتنا في خدمة الحجاج والمحافظة على أمنهم تحتم علينا الجاهزية والاستعداد للتدخل السريع في كافة الظروف.

وأوضح التركي خلال المؤتمر، أن عمليات النقل ستتواصل على مدار اليوم الجمعة استعدادًا لعملية التصعيد إلى مشعر عرفات التي ستبدأ مع فجر غدٍ السبت، ويعقب ذلك مرحلة النفرة من عرفات إلى مزدلفة للمبيت بها والعودة مرة أخرى إلى مشعر منى.

وأشار اللواء التركي إلى أن عمليات نقل الحجاج تمت بانسيابية عالية وبإجراءات تنظيمية في الحركة المرورية على كافة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة وفي مشعر منى.