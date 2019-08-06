متحدث سلاطين الصومال: شكرًا للمملكة على التنظيم المتميز للحج 

متحدث سلاطين الصومال: شكرًا للمملكة على التنظيم المتميز للحج 

2019/08/07
الساعة 12:27 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

رفع متحدث سلاطين الصومال الشيخ السلطان إسماعيل سلطان ياسين شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تم تقديمه من تنظيم متميز وترحيب فائق بحجاج بيت الله الحرام , كما قدم شكره لسمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان رئيس لجنة الدعوة في إفريقيا على حفاوة الاستقبال والترحيب بقدومهم للمملكة لأداء فريضة الحج .
ونوه في تصريح لواس بالندوات الإسلامية والدورات التي نظمتها المملكة العربية السعودية في الصومال , كما نوه بدعم المملكة لبرامج تحفيظ القرآن والمؤسسات الخيرية بالصومال .



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