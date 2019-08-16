متى يعود محمد البريك لـ مباريات الهلال؟

المواطن - محمد سمعه

يأمل المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني لـ الهلال، في استعادة اللاعب محمد البريك في أسرع وقت للمشاركة مع أزرق العاصمة في مباريات الدوري السعودي وكافة استحقاقات الموسم الجديد.

وذكرت تقارير إخبارية أن محمد البريك سيعود لمباريات نادي الهلال في منتصف سبتمبر المقبل، حيث سيواجه الهلال، فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020.

كشف اللاعب محمد البريك، ظهير أيمن نادي الهلال، في وقت سابق، عن المدة التي سيغيبها عن الملاعب بعد إصابته بتمزق في الرباط الجانبي للركبة.

وقال محمد البريك: الحمد لله اليوم أفضل، إن شاء الله من ثلاثة إلى أربعة أسابيع وسأعود.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن محمد البريك سيغيب لمدة شهر كامل مما تسبب في عدم تواجده في مباراتي الهلال ضد النادي الأهلي في دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويذكر أن الهلال كان نجح في الصعود إلى دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد إقصاء النادي الأهلي.

وسيواجه الهلال، منافسه نادي الاتحاد في مباراتي دور ربع النهائي في البطولة الآسيوية خلال الفترة المقبلة.