مجسمات الإبل في مهرجان ولي العهد للهجن تستقطب الأطفال

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

جذبت مُجسّمات الإبل المنتشرة في أرجاء حديقة الملك فيصل بالطائف التي تحتضن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن زوار المهرجان وخصوصاً الأطفال.

وما أن يدخل الأطفال الحديقة مع أسرهم إلا ويركضون سريعاً إلى تلك المجسمات، فمنهم من يقوم بالركوب عليها وآخرون يقومون بالكتابة والرسم والتلوين.

“المواطن” رصدت بالصور خلال جولة لها فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بحديقة الملك فيصل لحظات فرح ومرح الأطفال والذين التفوا وتجمعوا حول مُجسّمات الجِمال المنتشرة، فيما تنوعت هوايات الأطفال ما بين الرسم وتدوين العبارات والكلمات إضافة إلى الرسم والتلوين.

يُذكر أن موسم الطائف ” مصيف العرب” انطلق في 1 أغسطس ويستمرّ شهراً كاملاً، ويتضمن أكثر من 70 فعالية، وتُقام في أربع مناطق هي: سوق عكاظ في العرفاء، وقرية ورد في منتزه الردف، ومهرجان ولي العهد للهجن في حديقة الملك فيصل، وسادة البيد في الهدا والشفا.