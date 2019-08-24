مجوهرات وهدايا مها الصيعري تثير الجدل

المواطن - الرياض

تسببت صور مجوهرات مها الصيعرى في ليلة الحناء الخاصة بها في حالة من الجدل؛ حيث انقسم المغردون ما بين مؤيد ومعارض لمبالغتها في عرض صور هذه المجوهرات.

ومها الصيعري هي إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ولها قاعدة عريضة من المتابعين والمحبين الذين يؤيدون كل ما تقوم به.

ورأى بعض المغردين أن من حق مها الصيعري أن تتفاخر بما لديها من مجوهرات، خصوصًا في مناسبة كهذه مؤكدين أنها لم تقصد الهياط أو الاستفزاز.

وعلى الجانب الآخر أكد البعض أنها ما كان يجب أن تبالغ في استعراض ما لديها من مجوهرات؛ حتى لا تستفز مشاعر المتابعين.

وقال مغردون: إن مها الصيعري حصلت على مهر قدره 300 ألف ريال، إضافة إلى شقة وسيارة وكمية كبيرة من المجوهرات.

ونشرت مها الصيعري عبر إنستجرام صورًا للهدايا المالية والعينية التي حصلت عليها؛ ما تسبب في موجة من التعليقات الغاضبة من هذا الاستفزاز.

وتنشر مها الصيعري عبر حساباتها في مواقع التواصل وصفات الطبخ وعددًا من النصائح الحياتية التي تساعد على تسهيل الحياة اليومية.