محاضرة تحكيمية للاعبي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

ألقى الحكم الدولي السابق عبدالرحمن المالكي محاضرة تحكيمية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، بحضور الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر النادي.

وسلط المالكي الضوء على التعديلات الـ9 التي طرأت على قانون كرة القدم مؤخرًا نظريًّا وعلميًّا، والتي تتضمن إسقاط الكرة، الأخطاء، عقوبات الاحتفال بالهدف، ركلة المرمى، قرعة الحكم، التبديلات، ضرباء الجزاء، لمسة اليد والإنذارات.

وأشار المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد بامعوضة، إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن خطط وبرامج إدارة الكرة بالراقي، لتهيئة اللاعبين لمنافسات الموسم الجديد، والتي ستبدأ بمواجهة الهلال، بعد غد الثلاثاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي، مساء بعد غد الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.